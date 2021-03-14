مصدر بـ«الطيران المدني»: لم نتلقى إخطار بتشغيل الرحلات للسعودية

أكدت مصادر بسلطة الطيران المدني، عدم تلقيها أي إخطار يفيد بإعادة تشغيل حركة الطيران بين المملكة العربية السعودية والقاهرة حتى الأن، أيضا لم يتم تحديد موعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، مشيرا إلى أن قرار عودة الرحلات بين المملكة والقاهرة قرار يرجع لسياسات المملكة وليس القاهرة، خاصة وأن تعليق الرحلات جاء بشكل مؤقت وليس دائما بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن الشركة الوطنية مصر للطيرانً وكذلك الطيران الخاص مستعد تماما لاستئناف رحلاتها الجوية إلى المدن السعودية، فور صدور قرار إنهاء تعليق دخول المواطنين المصريين للسعودية، من ناحية السلامة وتامين الركاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا للبرتوكولات الدوليه منعا لانتشار العدوى.يذكر أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا بتعليق حركة الطيران بداية الشهر الماضي، ومنع دخول مواطني 20 دولة بينها مصر إلى أراضيها كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، لمحاربة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في العديد من الدول.