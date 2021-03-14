الصحة: تطبيق الإجراءات الاحترازية بمبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم»

كشفت وزارة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، عن مشاركة 1800 فريق طبي بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية.وأوضحت أن كل فريق منهم مكون من 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.وأكدت أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.يذكر أنه تم فحص 7 ملايين و126 ألفًا و844 طالبًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.