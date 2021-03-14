كوريا الشمالية تتجاهل «اتصالات سرية» مع أمريكا

قال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية إن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة جو بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات، منها بعثة بيونج يانج في الأمم المتحدة.وأوضح المسئول، بحسب وكالة "رويترز"، أن "الإدارة بذلت جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية من خلال عدة قنوات بدءًا من منتصف فبراير الماضي".وأضاف: "حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونج يانج، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلب للتعقيب بعد".