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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد أغنية «كله حلو».. صافيناز: «أنا مش رقاصة بس»

الأحد 14/مارس/2021 - 07:31 ص
صافيناز
صافيناز
هاجر رضا
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طرحت راقصة الاستعراضات صافيناز فيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وبمجرد عرض أغنية "كله حلو" حققت ما يقرب من 100 ألف مشاهدة.

وأعربت صافنياز عن سعادتها البالغة لطرح الأغنية الأولى لها والتي تحمل اسم "كله حلو"، ديكور واخراج هيثم عنتر، كلمات وليد رياض، ألحان عصام إسماعيل، توزيع إسلام شيتوس، وإدارة أعمال، وسوشيال ميديا أنور البعثي.

وتابعت صافيناز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "دي أول أغنية ليا وأنا حابة أثبت للناس كلها إني مش راقصة فقط، أنا فنانة شاملة، خاصًة إني بمثل أفلام كتيرة أوي".

وستظهر صافيناز في شهر رمضان 2021 مفاجئة جمهورها ببرنامج "توك شو"، متابعًة: "الفترة الجاية هقدم برنامج توك شو، سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل".

جدير بالذكر أن آخر أعمال صافيناز الفنية هي مشاركتها في فيلم "أنت حبيبي وبس"، بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصافيناز ومحمد محمود ومحمد حلاوة، إخراج أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.

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