ازدياد المعارضة لأردوغان في شمال قبرص

أدانت منظمات سلام من كلا شطري قبرص، الاعتقالات الأخيرة التي جرت في الشطر التركي (شمال الجزيرة) لأربعة نشطاء قبارصة أتراك في مزاعم بتخريبهم لافتات تعرب عن الإعجاب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما نقلته اسوشيتدبرس اليوم السبت.وقالت منظمة "مجلس سلام قبرص" في بيان: إن اعتقال أعضاء في حركة "صول" يأتي في إطار محاولة "تكميم أبناء وطننا من القبارصة الأتراك بسبب معتقداتهم السياسية".ووفق تقارير إعلامية قبرصية، وجِّهت اتهامات لأربعة من أعضاء حركة "صول" بـ"السلوك غير القويم" و"بالتواطؤ سرًا" بعدما تقدم جناح الشباب بالحزب الحاكم في المنطقة (والموالي لأردوغان) بشكوى للشرطة حول تخريب وتشويه لافتات كتب عليها بالإنجليزية "أحبوا أردوغان".وقد وردت تقارير بأن اللافتات ظهرت فجأة في شمال قبرص، وذلك بعد ظهور لافتات كُتب عليها "أوقفوا أردوغان" في ساحة تايمز سكوير بنيويورك.