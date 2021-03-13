الفارابى تصدر أحدث روايات أمين معلوف إخوتنا الغرباء

صدرت حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع ببيروت٬ النسخة العربية لأحدث إبداعات الكاتب الفرانكو لبناني أمين معلوف، رواية تحمل عنوان: "إخوتنا الغرباء"، وترجمتها للعربية الكاتبة والمترجمة نهلة بيضون.تدور أحداث الرواية حول "ألك"، وهو رسام كاريكاتير في منتصف العمر، و"إيف"، روائية حظيت بشهرة عابرة لروايتها التي حققت نجاحًا باهرًا، وهما يعيشان فوق جزيرة صغيرة على ساحل المحيط الأطلسي.لم يكن أحدهما يخالط الآخر حتى ذلك اليوم الذي أصاب فيه عطلٌ غير مفهوم جميع وسائل الاتصالات، ما أرغمهما على الخروج من العزلة التي يحرص كل منهما عليها أشدَّ الحرص.ما سبب هذا الانقطاع في الاتصالات؟ هل تعرَّض الكوكب إلى كارثة أم إلى نزاع نووي؟ هل هما النّاجيان الوحيدان؟نجح "ألك" في فكِّ اللغز شيئًا فشيئًا بفضل صديقه القديم "مورو"، الذي أصبح أحد المستشارين المقرَّبين لرئيس الولايات المتحدة الأميركية.ولشدة غرابة اللقاء المحيِّر لمعاصرينا المرتبكين مع إخوة "غير متوقّعين"، لن يعود بإمكان التاريخ أبدًا العودة إلى مجراه السابق.يشار إلي أن "أمين معلوف" صدرت له العديد من الأعمال روائية منها: ليون الإفريقي، وسمرقند، وصخرة طانيوس٬ والتي فاز عنها بجائزة جونكور عام 1993 ورواية التائهون.بالإضافة إلي مؤلفاته التاريخية ومن أبرزها: بدايات، ومقعد على ضفاف السين، والحروب الصليبية كما رآها العرب؛ ودراستان هما الهويات القاتلة واختلال العالم. وقد ترجمت أعماله إلى نحو خمسين لغة، وانتخب عضوًا في الأكاديمية الفرنسية عام 2011 في المقعد الذي كان يشغله كلود ليفي ستروس.