رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفارابى تصدر أحدث روايات أمين معلوف إخوتنا الغرباء

السبت 13/مارس/2021 - 12:09 ص
إخوتنا الغرباء
إخوتنا الغرباء
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع ببيروت٬ النسخة العربية لأحدث إبداعات الكاتب الفرانكو لبناني أمين معلوف، رواية تحمل عنوان: "إخوتنا الغرباء"، وترجمتها للعربية الكاتبة والمترجمة نهلة بيضون.

تدور أحداث الرواية حول "ألك"، وهو رسام كاريكاتير في منتصف العمر، و"إيف"، روائية حظيت بشهرة عابرة لروايتها التي حققت نجاحًا باهرًا، وهما يعيشان فوق جزيرة صغيرة على ساحل المحيط الأطلسي.

لم يكن أحدهما يخالط الآخر حتى ذلك اليوم الذي أصاب فيه عطلٌ غير مفهوم جميع وسائل الاتصالات، ما أرغمهما على الخروج من العزلة التي يحرص كل منهما عليها أشدَّ الحرص.

ما سبب هذا الانقطاع في الاتصالات؟ هل تعرَّض الكوكب إلى كارثة أم إلى نزاع نووي؟ هل هما النّاجيان الوحيدان؟

نجح "ألك" في فكِّ اللغز شيئًا فشيئًا بفضل صديقه القديم "مورو"، الذي أصبح أحد المستشارين المقرَّبين لرئيس الولايات المتحدة الأميركية.

ولشدة غرابة اللقاء المحيِّر لمعاصرينا المرتبكين مع إخوة "غير متوقّعين"، لن يعود بإمكان التاريخ أبدًا العودة إلى مجراه السابق.

يشار إلي أن "أمين معلوف" صدرت له العديد من الأعمال روائية منها: ليون الإفريقي، وسمرقند، وصخرة طانيوس٬ والتي فاز عنها بجائزة جونكور عام 1993 ورواية التائهون.

بالإضافة إلي مؤلفاته التاريخية ومن أبرزها: بدايات، ومقعد على ضفاف السين، والحروب الصليبية كما رآها العرب؛ ودراستان هما الهويات القاتلة واختلال العالم. وقد ترجمت أعماله إلى نحو خمسين لغة، وانتخب عضوًا في الأكاديمية الفرنسية عام 2011 في المقعد الذي كان يشغله كلود ليفي ستروس.

موضوعات متعلقة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

الإرهابي محمد سلطان.. حصان طروادة للتدخل في الشأن المصري

الصحة: 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

فوز أتالانتا على سبيزيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

تعادل نيوكاسل مع أستون فيلا 1-1 فى الدورى الإنجليزى

ليفانتى يفوز على فالنسيا بهدف نظيف فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

الشاعرة مسعودة جاد الله بضيافة برنامج «اقرأ معانا».. الليلة

ندوة «شكرا لأنك فى حياتى» بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«دار المرايا» تطرح النسخة العربية لكتاب «الأفكار الثورية لكارل ماركس»

تعلم فن صناعة الشموع فى بيت السنارى بالسيدة زينب