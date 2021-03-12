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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على محام حاول اغتصاب طفلة عقب استدراجها لشقته بالعمرانية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:00 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
ندى حمدي
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على محام حاول اغتصاب طفلة داخل شقته بمنطقة العمرانية إلا أنها استغاثت بأسرتها التي أنقذتها منه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل وشقيقها بمحاولة شاب اغتصاب طفلتها داخل شقته بالعمرانية، وبالانتقال إلى شقة المحامي اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطفلة البالغة من العمر ١٣ عاما تشاجرت مع والدتها وتركت منزلها بمنطقة المطبعة فيصل وأثناء سيرها بالشارع التقاها المتهم واصطحبها إلى شقته بحجة استضافتها، وقالت الطفلة إنه أثناء تواجدها بالشقة حاول المتهم اغتصابها فهددته بالاستغاثة بالجيران فقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وأضافت أنها غافلته واتصلت هاتفيا بوالدتها وخالها اللذان أسرعا إلى شقة المحامي حسب وصف الطفلة لها وتشاجرا معه وتعديا عليه بالضرب، ثم اصطحبا الطفلة لقسم الشرطة وتم تحرير محضر اتهمته الأم فيه بهتك عرض طفلتها.

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