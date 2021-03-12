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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة بدار السلام غدًا

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:16 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا السبت تأجيل محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "باسم. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "منيرة. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.

استمعت نيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "منيرة. ف"، موظفة، والتي تتهم فيها مبيض محارة، بمواقعتها بغير رضاها بعد التسلل إلى شقتها خلسة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها حال تواجدها داخل مسكنها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها فأغشي عليها وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

وتوصل التحريات لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها الحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.

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