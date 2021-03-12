10 جنيهات تراجعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 754 جنيهًا

عاودت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاضه بالأسواق العالمية مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يقلص من جاذبية المعدن الأصفر.وأوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات اليوم، أن أسعار الذهب انخفضت بنحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21- الأكثر مبيعا- نحو 754 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 نحو 646 جنيها، وعيار 24 نحو 862 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6032 جنيها.