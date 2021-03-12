طرح قطعة نقود أمريكية تقدّر قيمتها بين 10 و15 مليون دولار فى مزاد

تُطرح قطعة نقود ذهبية أمريكية تقدر قيمتها بين 10 و15 مليون دولار للبيع في 8 يونيو المقبل، في مزاد تنظمه دار "سوذبيز" التي ستعرض للبيع أيضًا طابعًا يقدر ثمنه ضمن المروحة نفسها.وهذه القطعة التي تنتمي إلى آخر سلسلة من العملات الذهبية سكتها الولايات المتحدة في العام 1933، وتطلق عليها تسمية "دابل إيغل" ("النسر المزدوج")، قد تصبح تاليًا أغلى عملة معدنية في العالم، متقدمة على الدولار الفضي "فلوينغ هير" ("الشعر المتدفق") الذي سكته السلطات النقدية الأميركية في العام 1794) وبيعَ في مقابل عشرة ملايين دولار في العام 2013.ولم توضع هذه العملة الذهبية في التداول إطلاقًا، إذ إن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت بدأ حينها عملية إنهاء قابلية تحويل العملة الأميركية الذهبية.