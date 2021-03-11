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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورًا مهمًا لدعم السلام في الشرق الأوسط

الخميس 11/مارس/2021 - 11:01 م
نيد برايس
نيد برايس
محمد عمر
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن مصر قائد مهم في دعم السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحات، مساء اليوم، أن مصر تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار والأمن ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعد اجتماع ضم اليوم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في باريس، مؤكدا أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

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