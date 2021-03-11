الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورًا مهمًا لدعم السلام في الشرق الأوسط

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن مصر قائد مهم في دعم السلام في الشرق الأوسط.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحات، مساء اليوم، أن مصر تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار والأمن ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.يأتي ذلك بعد اجتماع ضم اليوم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في باريس، مؤكدا أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة.