الشرطة الإيطالية تحقق مع مشتبه فيهم بعد تهديدات بالقتل مرسلة للرئيس ماتاريلا

ذكر مسئولون إيطاليون، اليوم الخميس، أن الشرطة تحقق مع العديد من المشتبه بهم بعد تهديدات بالقتل وخطاب كراهية موجهة للرئيس سيرجيو ماتاريلا.وقالوا إن الشرطة جمعت أدلة من مختلف أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.واستهدف المشتبه فيهم أيضا رموزا عامة أخرى إلى جانب ماتاريلا.وقالت الشرطة إن محتوى الرسائل ركز على الإجراءات المتبناة لمواجهة الجائحة.