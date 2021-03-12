رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 12-3-2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:44 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
هبه محمد
طباعة
يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة الأسعار والتفاصيل التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك المصرية

  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.
  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

يهمك أيضاً:

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل (dostor.org)

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة
شهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: ثلثا الفرنسيين غير راضين عن إجراءات حكومتهم لمواجهة كورونا

الأردن.. توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود كورونا

روما يضع قدمًا فى ربع نهائى الدورى الأوروبى بفوزه على شاختار

يوفينتوس يعلن غياب مدافعه ديميرال لمدة 20 يومًا للإصابة

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة «رضا».. (صور)

معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

اليوم.. انطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للأطفال» بمركز طلعت حرب