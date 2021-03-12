سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 12-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي

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سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة شهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه. شهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة الأسعار والتفاصيل التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك.بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.