رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

برنامج رامز جلال 2021 ، يصور الفنان برنامجه في إحدى البلدان خارج مصر، استعدادا لإذاعته خلال شهر رمضان المعظم، في البرنامج المعتمد على أغلب أفكار المقالب في مقامه الأول.





ويغير رامز خلال فكرته خلال هذا الموسم في العام الحالي، حيث يظهر بشكل مختلف عن كل سنة، فبعدما تمكن أن يتخفى عن الجماهير والفنانين المشتركين معه، ويرجع أسلوبه المختلف والمتنوع باعتماده على أحدث التقنيات العالمية الحديثة وبمساعدة عشرات المخرجين الأجانب المحترفين في برامج المقالب في العالم العربي.





برنامج رامز جلال 2021





وفي هذا السياق، يُركز رامز جلال هذا الموسم على شكل جديد يعرض لأول مرة، ومبتكر في برنامجه، الذي يتم تصويره في العديد من الظروف الخاصة بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقفل العديد من المطارات حول دول العالم، وبسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدول كثير من هذه الأيام، إلا أنه قابل نفس الأمور العام الماضي ونجح البرنامح كثيرا، وحقق مشاهدات عالية في جميع دول العالم.

برنامج رامز مريض نفسي 2021

وحول ضيوف برنامج رامز مريض نفسي هذا العام لم يقرر ويتحدد بشكل رسمي ضيوف البرنامج إلا أنه أواخر شهر يناير الجاري سيتم تحديد أسماءهم بشكل كامل ومفصل، خاصة وأن هناك هدد عدد كبير من الضيوف يقومون برفض الاشتراك في البرنامج بسبب أسلوب رامز.





وينتظر رامز جلال حكم في جلسة يوم 7 شهر أبريل، مما يواجه العديد من المطالب بإيقاف إذاعة حلقاته وذلك قبل عرضه، وكان الماضي تقوم على استضافه ضيوف رامز جلال على كرسي الاعترافـ حيث يعتمد على الفنانة الشهيرة أروى التي تخدع جميع الضيوف حتى يقعوا في الفخ والتي ستدعو الضيوف لإجراء برنامج حواري معها داخل استوديو مجهز بعدد من المقالب.





اقرأ أيضاً..









الجدير بالذكر أن برنامج رامز جلال في العام الماضي واصل إثارة الجدل، بعد عرض أولى الحلقات، وواجه العديد من البلاغات للنائب العام ضد البرنامج والمطالبة بوقفه نهائيا، حيث يواصل اللقاء وخلاله يبدأ رامز في صناعة المقالب بشكل متوالي حتى نهاية الحلقة والضيف يغادر الاستوديو ليفاجأه بمقلب جديد! ويستخدم مجموعة من المقالب المتواجدة في أماكن متعددة ومختلفة مثل الملاهي ويصل الأمر لذروته مع استخدامه لحيوانات مخيفة في الشكل والهيئة.