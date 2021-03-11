



إمساكية رمضان 2021 وعدد ساعات الصيام





يصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية كل عام إمساكية بمواعيد الصلاة خلال شهر رمضان المبارك وعدد ساعات الصيام وفقا لموعد آذان الفجر والمغرب، حيث يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد 11 أبريل، ووفقا للمراصد الفلكية التابعة لدار الإفتاء المصرية فإن أول أيام شهر رمضان المبارك يكون يوم 13 أبريل، حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة الرابعة عصرا بينما يؤذن لصلاة المغرب الساعة السادسة وأربعين دقيقة، فيما ينتهى أيام الشهر الكريم يوم 12 مايو، حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة السابعة، وتتراوح عدد ساعات الصيام من 14 إلى 15 ساعة يومياً.





إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية قرارا بعودة صلاة التراويح في المساجد وفقا للضوابط إقامة صلاة الجمعة ينطبق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على أعضاء الجهاز التنفسي فيما كانت قد قررت اللجنة المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا بغلق المساجد خلال شهر رمضان الماضي لمنع انتشار خطر العدوى خاصة بين كبار السن.





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أيام عيد الفطر المبارك

تختلف الأمة الإسلامية والعربية في الاحتفال بعيد الفطر وفقا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، ففي مصر أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 13 مايو المقبل ويستمر حتى 15 مايو، وذلك وفقا لما توضحه إمساكية رمضان 2021 وعدد ساعات الصيام والحسابات الفلكية المبدئية للمراصد الفلكية لدار الإفتاء المصرية، حيث ارتبط احتفال عيد الفطر المبارك بإعداد كعك وبسكويت العيد الشهي.