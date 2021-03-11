شعبة الخضروات: ارتفاع حجم الإنتاج ساهم في زيادة التصدير

قال نادي نجيب، عضو شعبة الخضروات والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك ارتفاعًا في حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة من الفواكه، ما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج.وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مصر استطاعت خلال العام الماضي ورغم أزمة كورونا فتح أسواق جديدة للتصدير.وذكرت تقارير، الجهاز المركزي للتعئبة العامة والاحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية من الفاكهة، خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت صادرات الفاكهة الطازجة إلى 115.6 مليون دولار فى شهر ديسمبر الماضى، بينما كانت نحو 50.5 مليون دولار فقط خلال شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 128.8%.وجاءت صادرات الفاكهة المصرية ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا خلال شهر ديسمبر الماضي.