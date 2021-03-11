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محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر للنتائج 2021 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية

الخميس 11/مارس/2021 - 02:59 م
بوابة الأزهر
بوابة الأزهر
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعه اليوم الخميس الموافق 11-3-2021، ليستطيع الطالب الحصول علي العديد من النماذج الخاصة بالامتحانات للسنوات الماضية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توحيد امتحانات سنوات النقل في امتحان مجمع بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، كما أيضا يمكن من خلاله معرفة خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية 2021.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

وننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 من خلال الرابط التالي:- من هنا.

 وذلك بعد أن تصدر محركات البحث العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمل الدولة المصرية دائما وجاهده في توفير كافة سيل المساعده في جميع المجالات خاصة التعليم في مصر تسهيلا علي الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضا في معرفة كافو المعلومات التي يسعون إليه في المعروفة.

مواد النماذج الاسترشادية بالأزهر 

وشملت النماذج التي تم وضعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، مواد:-
- اللغة الإنجليزية.
- الأحياء.
- التاريخ.
- التربية الفنية.
- الجبر.
- الجغرافيا.
- الفيزياء.
- الحاسب الآلي.
- اللغة الفرنسية.
- الهندسة.
- علم نفس تجريبي.
- كيمياء استرشادي.

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خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية

1 - تسجيل الطالب الدخول من خلال بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية من هنا

2 - اختيار تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.
3 - كتابة الرقم السري من المعهد المقيد فيه الطالب.
4 - تسجيل كافة بياناته بالكامل وهي:-
- الاسم رباعي.
- الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا.
- تاريخ ميلاده.
5 - كتابة اسم المعهد الخاص والمنطقة التعليمية التابع لها.
6 - اختيار نوع الشهادة التي تم تسجيل استمارتها والشعبة والمذهب.
7 - اختيار نوع الاستمارة جديد أم باقٍ للإعادة.
8 - كتابة الطالب وسيلة تواصل خاصة به مثل:-
- رقم التليفون.
- البريد الإلكتروني.

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