رابط بوابة الأزهر للنتائج 2021 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية

وننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 من خلال الرابط التالي:- من هنا .

مواد النماذج الاسترشادية بالأزهر

وذلك بعد أن تصدر محركات البحث العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمل الدولة المصرية دائما وجاهده في توفير كافة سيل المساعده في جميع المجالات خاصة التعليم في مصر تسهيلا علي الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضا في معرفة كافو المعلومات التي يسعون إليه في المعروفة.وشملت النماذج التي تم وضعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، مواد:-- اللغة الإنجليزية.- الأحياء.- التاريخ.- التربية الفنية.- الجبر.- الجغرافيا.- الفيزياء.- الحاسب الآلي.- اللغة الفرنسية.- الهندسة.- علم نفس تجريبي.- كيمياء استرشادي.

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خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية

1 - تسجيل الطالب الدخول من خلال بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية من هنا .

2 - اختيار تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.3 - كتابة الرقم السري من المعهد المقيد فيه الطالب.4 - تسجيل كافة بياناته بالكامل وهي:-- الاسم رباعي.- الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا.- تاريخ ميلاده.5 - كتابة اسم المعهد الخاص والمنطقة التعليمية التابع لها.6 - اختيار نوع الشهادة التي تم تسجيل استمارتها والشعبة والمذهب.7 - اختيار نوع الاستمارة جديد أم باقٍ للإعادة.8 - كتابة الطالب وسيلة تواصل خاصة به مثل:-- رقم التليفون.- البريد الإلكتروني.