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منوعات

التربية والتعليم | موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:56 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
وكالات
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يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021 على موقع التربية والتعليم، وقد ارتفع مؤشر البحث العالمي جوجل عن موقع التربية والتعليم وموعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر أن يكون بداية العام الدراسي الثاني هو يوم السبت 13 مارس الجاري، بالنسبة للمدارس التي تعمل يوم السبت، لكن المدارس التي تعمل يوم الأحد ستبدأ الدراسة فيها 14 مارس الجاري.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور دخول الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء معظم المراحل الدراسية امتحانات الفصل الدراسي الأول.


موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021


ومن المقرر أن يكون بداية العام الدراسي الثاني هو يوم السبت 13 مارس المقبل، بالنسبة للمدارس التي تعمل يوم السبت، لكن المدارس التي تعمل يوم الاحد ستبدأ الدراسى فيها 14 مارس المقبل.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن حضور الطلاب في المدارس يكون اختياري، وليس إجباري، فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها ستوفر المناهج والشرح كل الدروس في جميع المراحل الدراسية عبر المنصات الإلكترونية مثل مدرستنا التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، للتعليم عن بعد، بهدف تطوير النظام التعليمي، ومواكبة التطور التكنولوجي التي تعمل به كافة الدول المتطورة في التعليم حول العالم.

موعد بداية الترم الثانى بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول


وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجهيز كافة سبل حماية الطلاب والحفاظ على صحتهم من خلال إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك لاستقبال الطلاب في الترم الثاني للعام الدراسي الجديد.

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وتقوم الوزارة بتعقيم الفصول وتطبيق التباعد في الجلوس بين الطلاب الذين يحضرون إلى المدرسة، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم للمدرسة، مع إلزام المُدرسين والعاملين بالمدرسة لارتداء الكمامات الطبية طوال فترة توجدهم بالمدرسة حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين أيضًا.

ومن المقرر أن تكون عودة المجموعات المدرسية، في 10 مارس الجاري، مع التأكيد على أن أي طالب درجة حرارته مرتفعة لن يسمح له بحضور مجموعات التقوية حتى شفاءة من الأسباب المرضية.

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