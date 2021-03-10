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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد عمل مكتب البريد 2021 .. ومواعيد الإجازات وأبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:32 م
مكتب البريد
مكتب البريد
شيماء حسين
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تصدرت مواعيد عمل مكتب البريد 2021 أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على أحد الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة للمواطنين لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد العمل الرسمية والإجازات الأسبوعية وأبرز الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين سواء في تحصيل الفواتير أو تقديم أوراق رسمية للحصول على خدمات.

مواعيد عمل مكتب البريد 2021


تحايل على أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين بمختلف دول العالم لجأ الملايين من المواطنين إلى دفع قيمة فواتير المرافق الحكومية عن طريق أحد أشهر وسائل التحصيل الالكتروني وهى مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لذلك يرغب الكثير في معرفة مواعيدها حيث تفتح المكاتب أبوابها لاستقبال العملاء في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا حيث يحصل العميل على رقم عند الدخول وينتظر دوره على الشاشة الرقمية التي أمامه دون الحاجة إلى التزاحم.

اجازات مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات


يحصل الموظفون والعاملون بمكاتب هيئة البريد المصرية على الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة حيث يتم وقف كافة تعاملات المواطنين مع المؤسسات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال وفقا للقرارات رئاسة مجلس الوزراء بينما تختلف الإجازات الأسبوعية من مكتب إلى آخر حيث يحصل موظفي بعض المكاتب على يومي الجمعة والسبت بينما يحصل مكاتب بريدية آخرى على الخميس والجمعة لضمان حصول العميل على خدماته الحكومية الراغب في إنجازها دون الاصطدام بأجازات فروع المكاتب وضمان لعدم التكدس أمام فروع المكاتب البريدية في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

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تعرف على الخدمات التي تقدمها مكاتب هيئة البريد للمواطنين


يبحث الكثير من عملاء هيئة البريد على مواعيد عمل مكتب البريد 2021 لما تقدمه من خدمات متنوعة للمواطنين لعل أبرزها صرف معاشات كبار السن وسحب وإيداع دفاتر التوفير و صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة المتضررين من فيروس كورونا والمقدرة ب 500 جنيه شهريا دفع فواتير المرافق الحكومية ( كهرباء، غاز طبيعي، مياه) حيث تعد الهيئة أحد وسائل التحصيل الالكتروني بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط للإسكان الاجتماعي الذي توفره وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين ودفع المقدم والأقسام الربع سنوية.

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