جدول مواعيد قطارات الصعيد.. وأسعار تذاكرها

جدول مواعيد قطارات الصعيد

وضعت وزارة النقل عدة تعديلات جوهرية للنهوض بهيئة سكك حديد مصر أبرزها وضعت منظومة مواعيد ثابتة لتحرك القطارات حيث يتحرك القطار رقم 1902 من القاهرة في تمام الساعة الواحدة صباحا ويصل محطة أسوان في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بينما يتحرك القطار رقم 934 من محطة سيدي بشر بالإسكندرية الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة الثانية ظهرا ويتحرك القطار رقم 978 من محطة القاهرة في تمام الساعة السادسة صباحا ويصل أسيوط الساعة الرابعة عصراً فيما يتحرك القطار رقم 990 من محطة رمسيس الساعة الواحدة ظهرا ويصل سوهاج الساعة السابعة مساء.





أسعار تذاكر قطارات الوجه القبلي

حددت هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر القطارات المتجهة إلى الوجه القبلي بدرجتيها الأولى والثانية وفقا لآخر تعديلات وهى قطار " القاهرة _ الأقصر" 145 جنيها للدرجة الأولى و 110 الدرجة الثانية فيما تكون أسعار تذاكر قطار " القاهرة أسوان" 175 جنيها للدرجة الأولى و 125 جنيها للدرجة الثانية و أسعار تذاكر قطار " القاهرة _ قنا" 135 جنيه للدرجة الأولى و 100 جنيه للدرجة الثانية و قطار " القاهرة _ سوهاج" 115 جنيه للدرجة الأولى و 85 جنيه للدرجة الثانية و قطار "القاهرة _ أسيوط" 100 جنيه للدرجة الأولى و 80 جنيه للدرجة الثانية و أسعار تذاكر قطار "القاهرة_المنيا" 85 جنيه للدرجة الأولى و 65 جنيها للدرجة الثانية.





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خدمات موقع هيئة سكك حديد مصر الإلكتروني

جدول مواعيد قطارات الصعيد و أسعار التذاكر وكيفية حجزها إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحطة للحجز خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أجبر الجميع على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لتجنب انتشار عدوى الفيروس القاتل بين المواطنين. أطلقت هيئة السكك الحديد موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، ضمن خطة التطوير و تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين حيث يمكن من خلاله معرفةو أسعار التذاكر وكيفية حجزها إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحطة للحجز خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أجبر الجميع على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لتجنب انتشار عدوى الفيروس القاتل بين المواطنين.

تسير يوميا هيئة السكك الحديدية مئات الرحلات للمواطنين اللذين يفضلون السفر والتنقل بالقطارات لذلك يحتل يوميامعدلات البحث عبر المنصات الإلكتروني حيث يتصدر الجدول الزمني لتحركات القطارات محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز خدمات موقع الهيئة الالكتروني المواطنين.