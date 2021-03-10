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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:32 م
الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
شيماء حسين
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يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2021 الذي احتل أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة خاصة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2021


توفيرا لوقت وجهد الطلاب وأولياء أمورهم خاصة في ظل أوضاع جائحة كورونا العالمية أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا نتائج طلاب التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا) لمساعدة الطلاب في معرفة نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول التي أجريت وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي عدوى انتشار الفيروس القاتل بين الطلاب وتعقيم جميع اللجان الامتحانية المدرسية وتخصيص غرفة عزل داخل كل مدرسة تحسبا لوجود حالات اشتباه بين الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات.

خطوات الحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا


يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتيجتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لنتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته ( الأول، الثاني)

كتابة رقم جلوس الطالب 

التأكد من بيانات الطالب التي تظهر على الشاشة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، اسم المدرسة المقيد بها،..)

الضغط على كلمة استعلام وستظهر كافة درجات الطالب

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كيفية تقيم الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول


يحصل طلاب الصف الثالث الإعدادي على درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2021 حيث يعتمد التقيم على مدى استيعاب وفهم الطلاب للمناهج الدراسية حيث تم وضع 35 سؤالا من نوع اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الأقواس و صح وخطأ مع ذكر السبب لبيان مدى استيعاب الطلاب للمناهج وليس فقط الحفظ والتلقين حيث اعتمد شرح هذا المنهج على المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا للطلاب

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