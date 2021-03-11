القبض على إرهابي مطلوب بمحافظة الأنبار العراقية

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين الهاربين في محافظة الأنبار.وأوضحت مديرية الاستخبارات في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية اليوم الخميس أن دوريات شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت بعد متابعة دقيقة وكمين محكم من القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الكرمة ب‍الأنبار بعد أن كان هاربًا أثناء عمليات التحرير.وأشارت إلى أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب، وتم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.