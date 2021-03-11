شروط وحالات الحصول على سيارة لذوي الإعاقة

قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، إن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة أتاحت لذوي الإعاقة الحصول على سيارة.وأشار فى تصريحات للدستور، إلى أن الشروط لا تتعلق بالسن ولا تتعلق بنوع الإعاقة، لافتا إلى أنه أيا كان سنه من حقه الحصول على السيارة، والشرط الوحيد عدم التصرف بها، وألا تزيد السعة اللترية عن 1600cc.وأضاف أن الحالات التى يحق لها الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة خلال المرحلة الحالية:-- متلازمة داون.- طيف التوحد.- الجذام.- الشلل الدماغى.- الشلل الرباعى النصفى العلوى أو السفلى.-ضمور العضلات.- فقد البصر التام.- تيبس المفاصل فى أطراف متعددة.- البتر متعدد الأطراف.- ذوي القزامة.- صغر أو كبر حجم الرأس.- فقد السمع التام.