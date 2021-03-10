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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الزيت المقدس».. هؤلاء صنعوا الـ39 مرة السابقة للميرون

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:07 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت
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بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، طقوس المرة الـ40 في تاريخ الكنيسة المصرية، لعمل زيت الميرون المقدس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس.

ويُتمم البابا تواضروس الثاني، طقس الميرون في 10 و11 مارس للمرة الأربعين، فيما صُنع قبله 39 مرة، اشترك هو شخصيًا بمرتين من الـ39.

وقال المهندس عبيد حنا المُتخصص في التاريخ الكنسي، إنه البابا الراحل شنودة الثالث اشترك بسبع مرات، بينما اشترك البابا الأسبق كيرلس السادس بمرة واحدة، وسالفه يؤانس التاسع عشر اشترك بمرتين.

وأوضح أنه بالعد العكسي شارك من البطاركة الأقباط عدة أخرون وصنع المرات السابقة البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا ثاؤفيلوس، والبابا مقار الأول، والبابا ثيؤفانيوس، والبابا مينا الثاني، والبابا إبرام بن زرعة السرياني، والبابا كيرلس الثاني، والبابا مرقس الثالث، والبابا كيرلس بن لقلق، والبابا أثناسيوس الثالث ابن كليل، والبابا غبريال الثالث، والبابا يؤانس السابع، والبابا ثيؤدسيوس الثاني، والبابا يؤانس الثامن، والبابا بنيامين الثاني والبابا بطرس الخامس، والبابا يؤانس العاشر.

وأيضًا البابا غبريال المحرقى السادس والثمانين، والبابا متاؤس التسعين، والبابا يوأنس الثالث بعد المائة، والبابا يؤأنس السابع بعد المائة، والبابا بطرس التاسع بعد المائة.

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