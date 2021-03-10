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محافظات

كشف ملابسات العثور على جثة شاب وسط الزراعات بالقليوبية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:33 م
جثة
جثة
كتب- صلاح حسنى
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نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة بوسط الزراعات بقرية قرقشندة التابعة لدائرة مركز طوخ بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة وحبس أحد المتهمين المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ العثور على جثة شاب ملقاة بوسط الزراعات بقرية قرقشندة التابعة لدائرة مركز طوخ بالقليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتبين العثور على جثة "محمد. ت"، 18 سنة، عامل سمكرة، مقيم بقرية قرقشندة التابعة لدائرة المركز، مصاب بجرح ذبحى و7 طعنات بالبطن والصدر، وملقى بأرض زراعية للموالح.

ودلت التحريات على أن مرتكبي الواقعة، وهم "محمد م"، استورجى هارب، مقيم فى قرقشندة، ونجل عمته "عبده م" 16 سنة، استورجي، وبالفحص تبين أن المجنى عليه "سلف" المتهم الأول الهارب مبلغ 1000 جنيه، وعند مطالبته برد المبلغ، اتفق المتهمان على استدراج المجنى عليه بحجة رد المبلغ والتخلص منه والقضاء عليه.

وبالعرض على النيابة صرحت بدفن جثة المجنى عليه، كما أمرت بحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط المتهم الهارب واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

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