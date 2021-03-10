تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.وبحسب بيان للمجلس، ينص مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم، وذلك في إطار الحرص على تمكين الشباب من الاطلاع، ومعايشة حوار الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل هذه الثقافات والاستفادة منها، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالات: اللغة، والأدب، والترجمة، إضافة إلى تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل، وإثراء الحياة الفكرية، والثقافية، والأكاديمية بالمجتمع.