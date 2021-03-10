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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل البان كيك العادي وكيفية تحضيره بالموز

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:50 م
البان كيك
البان كيك
هويدا سعيد
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البان كيك واحد من أسهل الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة يمكن تناولها خلال اليوم وهي من الوجبات المفضلة لدى الكثير، ويمكن تقدمها لأطفالك بطرق مختلفة حيث انها مليئة بالفيتامينات التي توجد في اللبن والبيض، وهي ايضا من الحلوى المفضلة لدى الأطفال.

طريقة عمل البان كيك العادي

المقادر لتحضير البان كيك
- كوب دقيق
- كوب لبن سائل
- بيضة
- ملعقة كبيرة سكر
- 2 ملعقة صغير بيكينج باودر
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا
- زيت للقلى
- للنكهة عسل أو نوتيلا او مربى أو سكر ناعم

طريقة تحضير البان كيك

- نخفق البيضة والحليب والسكر والدقيق مع البيكينج باودر والفانيليا معا حتى يمتزجوا

- نحضر مقلاة ونضع فيها كمية قليلة جدًا من الزيت ونحضر مغرفة ونأخذ بها كمية قليلة من الخليط ونسكبها بحيث يتشكل لدينا قرص.

- نتركها حتى يصبح لونها من الأسفل مائل للذهبي ويجف الوجه العلوى قليلًا ثم نقلبها على الوجه الآخر

- ننتظر حتى يصبح الوجه الآخر مائل للذهبى أيضًا ثم نرفعها من المقلاة ونكرر العملية حتى تنتهى الكمية

- نضيف إليها النكهة التى نحبها سواء المربى أو العسل أو النوتيلا أو السكر المطحون

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طريقة عمل البان كيك بالموز

مكونات عمل البان كيك بالموز
كوب دقيق
كوب حليب
بيضة
2 ملعقة صغيرة بكينج باودر
ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زيت نباتى
2 موزة ناضجة مهروسة
رشة ملح.

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طريقة تحضير البان كيك بالموز

- نخلط الدقيق والسكر والبيكينج باودر والملح معًا.

- نخلط المكونات الرطبة معًا (البيض والزيت والموز والزيت والحليب).

- نخلط المكونات الجافة مع الرطبة بالتدريج مع التقليب الجيد.

- نسخن مقلاة تيفال ونضعها على نار متوسطة.

- نصب الخليط على المقلاة بمقدار ربع كوب.

- نتركها على النار حتى يصبح لونها ذهبيًا من أسفل ثم نقلبها لتأخذ اللون الذهبي من الوجهين.

- تقدم الفطائر مع العسل أو النوتيلا أو المربى.

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