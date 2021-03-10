«دفناه وولعنا فوقه نار».. اعترافات متهمة بقتل عشيقها بمساعدة زوجها

حصلت "الدستور" على نص اعترافات المتهمين في واقعة مقتل "خراط" يدعى "إ. ش" والتي اعترفت الزوجة بأنها استدرجت المجني عليه لمنزلها بعد الاتفاق مع زوجها على قتله بعد ابتزازه لها بالصور التي التقطها لها أثناء علاقة غير الشرعية بينهما.وقالت المتهمة: "طلب زوجي أجيبه البيت بتاعنا وهو هيقتله وكنت متفقة مع عشيقي بعلم جوزي إني أحطله مخدر علشان ينام وجوزي عمل نفسه نام وخرجنا برة البيت".واستكملت المتهمة اعترافاتها في التحقيقات: "بعدها جوزي جه من برة وضربه بحديدة على رجله، ولما حاول يمنع جوزي ضربة كذا مرة على دماغه ومات، وكان مجهز حفرة ليه علشان يدفنه فيها وبالفعل دفناه في أرض زراعية وردمنا عليه التراب، وبعدين ولعنا نار فوق مكان الجثة علشان نداري عليها".واعترف الزوجان بارتكاب الواقعة تفصيلًا أمام جهات التحقيق، مؤكدين أن المجني عليه والمتهمين كان تربطهم علاقة عمل سابقة، وكان يعرف بها العاملين مع المجني عليه وهو ما ساعد في كشف غموض اختفائه.