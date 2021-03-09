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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كل ما تريد معرفته عن «البيدوفيليا» أو عشق الأطفال

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:22 م
البيدوفيليا
البيدوفيليا
شيماء دهب
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هناك بعض الأشخاص لديهم اضطراب يطلق عليه البيدوفيليا أو «عشق الأطفال» أي الرغبة في إقامة علاقة جنسية مع الأطفال، مما يعمل ذلك على زيادة التخيلات الجنسية معهم أو أنماط سلوكية متكررة مع الأطفال دون سن 13 عامًا.

قال الدكتور علي عبد الراضي إخصائي نفسي، نجد أن الأشخاص المُصابون باضطراب عشق الأطفال يلازمهم أحد الإضطرابات التالية اضطرابات الهلع واضطرابات المزاج وهوس السرقة وهوس النظر "البصبصة"، اضطرابات السيطرة على الانفعالات، اضطرابات الرغبة في التعري، الرغبة في الاحتكاك بأجسام الآخرين وغيرها.

أسباب البيدوفيليا

وأكد على عبد الراضي الإخصائي النفسي، أن أسباب هذا الاضطراب غير معروفة، فلا نجزم كونه خلل جيني أو سلوك مكتسب، فلم يثبت وجود علاقة بين خلل في الهرمونات الجنسية أو هرمون الذكورة وبين الإصابة بالاضطرابات الجنسية، وإذا تعرض الطفل خلال الطفولة لمثل هذه الحوادث بنسبة كبيرة قد يكررها حينما يبلغ.

تشخيص البيدوفيليا

الشخص المُصاب بالاضطراب عند التشخيص لابد من توافر الآتي:-

- تخيلات جنسية مُلحة أو ممارسة سلوكيات جنسية مع الأطفال دون سن البلوغ لفترة تبلغ على الأقل ستة أشهر .

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- دوافع جنسية مترجمة في صورة اعتدائات وانتهاكات أو في صورة خلل اجتماعي ووظيفي
- يجب أن يتم تحديد التشخيص إذا كان الطفل منجذبًا حصريًا للأطفال أم لا والجنس المنجذب إليه ذكرًا أم أنثي وما إذا كانت دوافعه الجنسية محدودة في نطاق أسرته أم لا.

وأوضح الإخصائي النفسي أن هناك صعوبات في التشخيص فنادرًا ما يسعى المُصابون بهذا الاضطراب للعلاج وعادة تكون الاستشارة والعلاج بأمر قضائي.

علاج البيدوفيليا

وأضاف لـ"الدستور" نجد أن علاج هؤلاء الأشخاص أمر في غاية الصعوبة، فمع مرور الوقت تزداد هذه الرغبة لديهم حتى بعد تطبيق القانون نجد أن الرغبة تزيد، ومن الممكن اللجوء لبعض العلاجات التى تعمل على خفض مستويات الهرمونات الجنسية في الدم بطرق مختلفة، بالإضافة للعلاج النفسي والسلوكي وقد يستمر العلاج مدى الحياة.

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