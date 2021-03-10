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مصر

«مصر للطيران»: الأسواق الحرة حريصة على تلبية احتياجات عملائها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:32 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع "IBM" و"SAP" للتكنولوجيا، تعتبر بمثابة نقطة جديدة نحو النجاح والتقدم لشركة مصر للطيران السياحة والأسواق الحرة والتي تحرص دائمًا على تلبية احتياجات عملائها، حيث يعد نشاط شركة الأسواق الحرة من أهم الأنشطة التسويقية داخل شركة مصر للطيران، مشيرا إلى أن الاتفاق مع "SAP" العالمية على منصات" IBM" السحابية والاستفادة من حلولها للذكاء الاصطناعي لتقديم المزيد من الخدمات لعملاء مصر الطيران وتطوير فرص جديدة تجارية لقطاع الطيران.

وأضاف زكريا: "لدينا تاريخ طويل من التعاون مع شركة IBM، كشريك لنا لأكثر من 30 عامًا تضمنت رحلة التحول التكنولوجي العديد من الخطوات لتطوير عملياتنا، من خلال الإستفادة من قدرات IBM Cloud وتزويد عملائنا بتجربة شخصية عالمية المستوى".

وفي هذا الصدد، أكد رضا متولي، رئيس شركة مصر للطيران "السياحة والأسواق الحرة" أن النظام الجديد يوفر العديد من المزايا التي تصب في رفع مستوي الخدمات البيعية المقدمة للراكب وكذلك زيادة العائد التسويقي المحقق من النظام سواء في عمليات الشراء أو البيع، ويقدم نقلة نوعية لتطوير الخدمات المقدمة للركاب ولتسيير إجراءات العمل للعاملين بالأسواق الحرة، ونظرا لتزايد حجم وتراخيص ممارسة نشاط الأسواق الحرة وزيادة عدد فروع ومعارض البيع بالمطارات المصرية والمنافذ الخارجية والتي وصلت الي تواجدنا في 14 مطار دولي بمساحة تزيد عن 16 الف متر مربع و4 منافذ خارج المطارات بالإضافة إلى موقع بالمنفذ النهري بأسوان ومنافذ أخرى جديدة جاري افتتاحها هذا العام، كان لزاما على الشركة مواكبة هذا التطور والبحث عن الأنظمة العالمية المطبقة في نشاط الأسواق الحرة، وبناء عليه تم التعاقد مع شركة "SAP" العالمية في بداية العام الماضي والمتخصصة في هذا المجال لشراء تراخيص نظام الـTravel Retail System، حيث تم دعوة كبرى الشركات لتقديم عروضها الفنية والمالية ووقع الاختيار على شركة "IBM" وشركة "SAP".

ومن جهته، قال المهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM مصر: "أظهرت جائحة Covid-19 الدور الأساسي لتكنولوجيا المعلومات في تغيير الطريقة التي تعمل بها المؤسسات من خلال توفير خدمات جديدة للعملاء، ونسعد بشراكتنا مع شركة مصر للطيران السياحة والأسواق الحرة في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم، من خلال توفير تقنيات مثل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وطرح اتجاهات جديدة ومتميزة لتغيير تجربة المسافرين وضمان الامن والمرونة والكفاءة التشغيلية الخاصة بعملياتهم".

تأتي هذه الشراكة في إطار إهتمام مصر للطيران بتطبيق سياسة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتقديم الخدمات لعملائها بشكل إلكتروني ميسر.

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