استمرار تراجع أسعار النفط مع قوة الدولار

استمر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تزداد فيه قوة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى مما يزيد من التقلبات في السوق بعد تباين بيانات المخزون الأمريكي.وتراجع سعر التعاقدات الاجلة للنفط في بورصة نيويورك للسلع بأكثر من 3% خلال اليومين الماضيين، في بداية متقلبة لأسبوع التداول الذي شهد ارتفاع السعر لفترة قصيرة إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018 يوم الاثنين الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قوة الدولار تقلل جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية.وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس تراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون النفط الخام.