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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة بايدن تنهى مراجعة سياساتها تجاه بيونج يانج خلال شهر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية، إنها ستنتهي من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية "في غضون الشهر المقبل تقريبا".

وقال المسئول الذي لم يذكر اسمه، في حديث لـ "رويترز": "نحن منشغلون بمراجعة استراتيجية نشطة للغاية، ونتوقع أنها ستختتم في غضون شهر تقريبا"، دون أن يذكر أي تفاصيل بشأن التغيرات المحتملة للسياسات وطبيعتها.

ومع ذلك أشار المسؤول إلى أن السياسات ستكون مبنية على "الخبرات السابقة" إلى حد كبير، مضيفا أن واشنطن تنظر إلى "طيف واسع من الأمور" في هذا الصدد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن مراجعة سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، التي لم تنجح بإقناع بيونج يانج بالتخلص من الأسلحة النووية، على الرغم من لقاء تاريخي وغير مسبوق بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بأن السياسات تجاه كوريا الشمالية قد تشمل مزيدا من العقوبات أو مبادرات دبلوماسية لم يحدد طبيعتها.

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