رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيكواس تتلقى دعمًا بـ4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي وألمانيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:25 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
تلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" دعما من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، تمثل في الحصول على معدات حماية شخصية ووحدات عناية مركزة خاصة بفيروس كورونا كوفيد- 19، بقيمة أربعة ملايين يورو، في إطار مساعدة الدول الأعضاء بالإيكواس في مكافحة الفيروس.

وقالت سيسيل تاسين بيلزر، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي للتعاون في نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اليوم، إن "جزءا من البرنامج المتجدد للمشتريات لدعم الاستجابة المستمرة لكوفيد- 19، ولتعزيز النظم الصحية في المنطقة، تحتوي الشحنات التي تم تسليمها اليوم على معدات حماية شخصية بالغة الأهمية، ليستخدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية".

وأضافت أن "الجزء الثاني من المعدات يشمل تجهيزات العناية المركزة المطلوبة بشكل عاجل، والتي ستكون ضرورية لتركيب أجهزة التنفس بشكل صحيح لمرضى العناية المركزة".

من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة لغرب إفريقيا، البروفيسور ستانلي أوكولو، عن أمله في أن يكون هذا الدعم بمثابة استمرار للتعاون المستقبلي بين المؤسستين.

تجدر الإشارة إلى أن دول منطقة "إيكواس" سجلت أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كوفيد- 19) وأكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021

رسميًا.. أحمد حسن محللًا رياضيًا على «أون تايم سبورتس»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

عمرو عبدالعاطي: الكاريكاتير لن يتلاشى لارتباطه بالأحداث اليومية (حوار)

الجمعة.. مكتبة مصر العامة بالجيزة تناقش كتاب «هي قوية»

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة