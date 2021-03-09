الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم 10 مبانٍ فى القدس وبيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بهدم 10 مبانٍ في قرية الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال داهمت مباني المواطنين بمحاذاة جدار الفصل العنصري وسط قرية الجيب، وصورتها وألصقت 10 إخطارات هدم عليها.وفي سياق متصل، أفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم غرفة زراعية في منطقة عروق زنيد جنوب القرية.يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من إجراءاتها التعسفية بحق مواطني الولجة، تمثل باقتلاع أشجار الزيتون والاستيلاء على أراضٍ، وإخطارات بهدم غرف زراعية في منطقتي جبل رويسات وعروق زنيد.