جون كيري: قمة الأمم المتحدة آخر أمل لمواجهة تغير المناخ

قال المبعوث الأمريكي لشئون المناخ جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام هي آخر وأفضل أمل أمام العالم لمواجهة الأزمة البيئية.أضاف كيري، خلال زيارة لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا هو الوقت المناسب.. (قمة) جلاسجو آخر وأفضل فرصة لدينا وأفضل أمل في أن يتوحد العالم ويبني على باريس".. وكان يشير إلى اتفاق باريس للتغير المناخي المبرم عام 2015.والتزمت قرابة 200 دولة بموجب اتفاق باريس على وقف زيادة درجات حرارة العالم إلى مستويات من شأنها تجنب أسوأ آثار التغير المناخي.