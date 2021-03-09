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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تطلق قوافل عيون أطفالنا بحى الأسمرات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:58 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية قوافل عيون أطفالنا لكشف النظر على أطفال حى الأسمرات.

أكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم، أيضًإ، طلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حملة «التربية الأسرية الإيجابية» فى الأسمرات.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف رفع وعى الأسر بخطورة استخدام العنف الجسدى والنفسى ضد الأطفال كإحدى وسائل تربية الأطفال فى الأسرة، وتأثيره السلبى على شخصية الطفل، إضافة إلى أهمية القراءة والمعرفة للأطفال، لأن محدودية القراءة تنتج عنها تأثيرات سلبية على التكوين المعرفى للطفل ووعيه وضعف مهارات القراءة لديه.

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