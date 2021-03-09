«التضامن» تطلق قوافل عيون أطفالنا بحى الأسمرات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية قوافل عيون أطفالنا لكشف النظر على أطفال حى الأسمرات.أكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم، أيضًإ، طلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حملة «التربية الأسرية الإيجابية» فى الأسمرات.وأشارت إلى أن الحملة تستهدف رفع وعى الأسر بخطورة استخدام العنف الجسدى والنفسى ضد الأطفال كإحدى وسائل تربية الأطفال فى الأسرة، وتأثيره السلبى على شخصية الطفل، إضافة إلى أهمية القراءة والمعرفة للأطفال، لأن محدودية القراءة تنتج عنها تأثيرات سلبية على التكوين المعرفى للطفل ووعيه وضعف مهارات القراءة لديه.