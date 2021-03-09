تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول كيفية تسجيل الإقرار الضريبي 2021، حيث يريد الكثير من المواطنين في تقديم الإقرار إلكترونيا، خاصة بعد أن قامت مصلحة الضرائب لذلك، بإطلاق منصة إلكترونية للتسهيل على المواطنين وإجراء جميع الخدمات من خلالها، وذلك في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة.

كيفية تسجيل الإقرار الضريبي 2021

يمكن للمواطن الذي يريد تسجيل الإقرار الضريبي إلكترونيا، الدخول من خلال المنصة الإلكترونية التالية لمصلحة الضرائب وهي: www.eta.gov.eg





وعقب الدخول على الموقع، يقوم المواطن بإنشاء حساب مستخدم جديد، يقوم من خلاله كتابة جميع البيانات المتعلقة به، ثم بعد ذلك يقوم بعملية ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، ثم إضافة وكلاء عن الممول.





وأما الخطوة الأخرى، يقوم المواطن باختيار اللغة وإدخال البيانات الرسمية التي تتضمن: الاسم الأول رباعي، والبريد الإلكتروني، وينبغي أن تكون خاصة بالممول أو الشركة، ويقوم بإدخال اسم المستخدم، ثم كلمة المرور، في النهاية يقوم بتأكيد كلمة المرور.

ثم بعد ذلك يقوم بتفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الهاتف الخاص بالممول.

الأوراق المطلوبة للتسجيل الإقرار الضريبي

حددت مصلحة الضرائب العامة، عدد من الأوراق التي ينبغي ضرورة توفرها للتمكن من تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني، وهي: اسم الممول أو المكلف، ثم يقدم سجله الضريبى الموحد، ويقدم بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها، إضافة إلى صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة الأصيلة، وبعد ذلك يقوم رئيس مصلحة الضرائب، بصدور قرارًا يتعلق بالطلب في مدة تتراوح ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق، ويحق له إضافة معلومات أخرى إذا تتطلب الأمر ذلك.

غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي

وبعد معرفة كيفية تسجيل الإقرار الضريبي 2021، فإنه وفقا لما جاء في المواد 69، 70، فإن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي إذا تأخرت لمدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، فإن عقوبة المواطن غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه.