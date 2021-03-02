رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على خطوات تسجيل الاقرار الضريبي 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:36 م
الضرائب
الضرائب
نعمات مدحت
طباعة
تصدرت خطوات تسجيل الاقرار الضريبي 2021، محركات البحث خلال الفترة الحالية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في تقديم الاقرار إلكترونيا، بعد تسهيل مصلحة الضرائب لذلك، باطلاق منصة تيسيرا على الأفراد في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا التي بدأت في أوائل 2020.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة لقرائه خطوات تسجيل الاقرار الضريبي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تسجيل الاقرار الضريبي 2021

يستطيع المواطن الذي يريد تسجيل اقرار ضريبي، الدخول عبر المنصة الإلكترونية التالية: www.eta.gov.eg، ويقوم إنشاء حساب مستخدم جديد، إضافة إلى ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، ثم إضافة وكلاء عن الممول.

والخطوة التالية يقوم باختيار اللغة وإدخال البيانات الرسمية التي تتضمن: الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني، وينبغي أن تكون خاصة بالممول أو الشركة، ويقوم بإدخال اسم المستخدم، ثم كلمة المرور، وويقوم بتأكيد كلمة المرور.
 
ويقوم المواطن بالخطوة الأخيرة وهي تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول..

الأوراق المطلوبة للإقرار الضريبي 2021


أقرت مصلحة الضرائب عدد من المستندات التي يجب توافرها للتمكن من تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني وهي: اسم الممول أو المكلف، ثم يقدم تسجيله الضريبى الموحد، ويقدم بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها، إضافة إلى صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة الأصيلة.

وبعد تقديم تلك المستندات ، يقوم رئيس مصلحة الضرائب، بصدور قرارًا متعلق  بالطلب في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات، ويحق له إضافة بيانات أخرى إذا تتطلب الأمر.
اقرأ ايضا:

غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي 2021


وطبقا لما جاء في المواد  في المواد 69، 70، فإن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا، إذا تأخر لمدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه يعاقب المواطن بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه.
اقرأ ايضا:
وعند تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وذلك طبقا للتعليمات الجديدة التي طرأت على أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة

قلبه لا يحتمل.. حكايات رجاء رفاعى مع يوسف إدريس

كيف تعاملت زوجة يوسف إدريس مع الصحفيين في أزمة نوبل؟

عبد المجيد سباطة بعد وصوله للبوكر: «الملف 42» تنتصر للمهمشين