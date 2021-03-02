تعرف على خطوات تسجيل الاقرار الضريبي 2021

تصدرت خطوات تسجيل الاقرار الضريبي 2021، محركات البحث خلال الفترة الحالية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في تقديم الاقرار إلكترونيا، بعد تسهيل مصلحة الضرائب لذلك، باطلاق منصة تيسيرا على الأفراد في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا التي بدأت في أوائل 2020.





"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة لقرائه خطوات تسجيل الاقرار الضريبي، والتي جاءت كالتالي:





خطوات تسجيل الاقرار الضريبي 2021

يستطيع المواطن الذي يريد تسجيل اقرار ضريبي، الدخول عبر المنصة الإلكترونية التالية: www.eta.gov.eg ، ويقوم إنشاء حساب مستخدم جديد، إضافة إلى ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، ثم إضافة وكلاء عن الممول.





والخطوة التالية يقوم باختيار اللغة وإدخال البيانات الرسمية التي تتضمن: الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني، وينبغي أن تكون خاصة بالممول أو الشركة، ويقوم بإدخال اسم المستخدم، ثم كلمة المرور، وويقوم بتأكيد كلمة المرور.

ويقوم المواطن بالخطوة الأخيرة وهي تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول..





الأوراق المطلوبة للإقرار الضريبي 2021





أقرت مصلحة الضرائب عدد من المستندات التي يجب توافرها للتمكن من تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني وهي: اسم الممول أو المكلف، ثم يقدم تسجيله الضريبى الموحد، ويقدم بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها، إضافة إلى صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة الأصيلة.





وبعد تقديم تلك المستندات ، يقوم رئيس مصلحة الضرائب، بصدور قرارًا متعلق بالطلب في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات، ويحق له إضافة بيانات أخرى إذا تتطلب الأمر.

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غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي 2021





وطبقا لما جاء في المواد في المواد 69، 70، فإن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا، إذا تأخر لمدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه يعاقب المواطن بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه.

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وعند تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وذلك طبقا للتعليمات الجديدة التي طرأت على أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.