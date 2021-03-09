وصول أول رحلة من مدينة بنغازي الليبية لمدينة مصراتة منذ 6 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية وصول أول طائرة من مطار بنينا ببنغازي إلى مطار مصراته، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات بسبب الحرب التي كانت دائرة هناك.وبينت الخطوط الجوية الإفريقية - بحسب بوابة أفريقيا الليبية - أنه بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات، استقبل مطار مصراتة رحلة شركة الخطوط الجوية الإفريقية القادمة من مطار بنينا ببنغازي، لتستأنف الرحلات مجددا بواقع 4 رحلات أسبوعيا، موضحة أن آخر رحلة كانت في 20042014.