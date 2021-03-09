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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول أول رحلة من مدينة بنغازي الليبية لمدينة مصراتة منذ 6 سنوات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:05 م
وصول أول رحلة من
وصول أول رحلة من مدينة بنغازي
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أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية وصول أول طائرة من مطار بنينا ببنغازي إلى مطار مصراته، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات بسبب الحرب التي كانت دائرة هناك.

وبينت الخطوط الجوية الإفريقية - بحسب بوابة أفريقيا الليبية - أنه بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات، استقبل مطار مصراتة رحلة شركة الخطوط الجوية الإفريقية القادمة من مطار بنينا ببنغازي، لتستأنف الرحلات مجددا بواقع 4 رحلات أسبوعيا، موضحة أن آخر رحلة كانت في 20042014.

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