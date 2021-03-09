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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التحرش بطفلة المعادي».. السجل الأسود للمتحرشين بالأطفال

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:04 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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في واقعة تحرش جديدة بطفلة المعادي، بطلها شخص في الثلاثينات من عمره، كشفتها كاميرات المراقبة داخل إحدى العمارات بمنطقة المعادى، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتتبعه.

فيديو التحرش بطفلة المعادي 

واقعة التحرش بطفلة المعادي التي انتشرت علي صفحات السوشيال ميديا رصدت قيام شخص يرتدي بدلة باستدراج طفلة الي داخل عمارة بمنطقة المعادي ومحاولة التحرش بها حتي تم رصده من قبل إحدى الجيران ومواجهته بأفعاله مما دفعه للمغادرة.

وقائع التحرش بالأطفال 

وقائع التحرش بالأطفال عديدة خلال الفترة الماضية وحققت فيها النيابة العامة ونسردها في هذا التقرير.

التحرش بطفل السلام

في سبتمبر الماضي، تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو تحرش بالأطفال بمنطقة القاهرة الجديدة، تم تصويره من قبل كاميرات المراقبة، عن قيام شخص باستدراج 3 أطفال أثناء لعبهم بالشارع واستدراجهم داخل سيارته في محاولة للتحرش بالأطفال.

عقب تداول مقطع فيديو التحرش بالأطفال علي مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت والدة الطفل ببلاغ للنيابة العامة تتهم فيه أحد الأشخاص بهتك عرض ابنها واستدراجه للتحرش به، مستعينة بالفيديو المتداول.

فتحت النيابة تحقيقا في الواقعة وسألت الطفل، وشهد بما جاء بالفيديو، وامرت النيابة علي الفور بإلقاء القبض على المتهم والذي اعترف فى التحقيقات بارتكابه الواقعة وأنه على خلافات دائمة مع زوجته وأنه ارتكب تلك الجريمة مرتين سابقًا.

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استدراج طفل للتحرش به في الهرم

الواقعة الثانية في التحرش بالأطفال كانت في أغسطس الماضي أيضا، عندما ورد بلاغ لضباط مباحث شرطة الهرم، تتهم فيه موظف بمحاولة الاعتداء على طفلهم والتحرش به.

عقب إجراء التحريات، من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن المتهم حاول استدراج الطفل لاغتصابه، وعندما شعر الطفل بتلك الجريمة حاول الهروب من المتهم ولكن سرعان مسقط من علي درجات السلم.

كثفت حينها الأجهزة الأمنية جهودها وألقت القبض علي المتهم بعد إعداد الأكمنة الأزمة، اصطحبته الأجهزة الأمنية إلى القسم واعترف بإرتكابه الجريمة، وحررت المحضر اللازم وعرضه علي النيابة العامة والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم التجديد له أمام قاضى المعارضات 15 يوما.

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التحرش بطفلتين في التجمع

الواقعة الثالثة التي نرصد من خلالها وقائع التحرش بالأطفال، حدثت في شهر مارس من العام الماضي، وذلك عندما جاء الي مقر قسم شرطة القاهرة الجديدة، موظف بإحدي الجهات لتقديم بلاغ تحرش بطفلة، وذكر في بلاغه أن عامل معمارى بالمنطقة حاول التحرش بطفلتيه، و يبلغان من العمر 8 و12 سنوات، شارحا أن تلك الواقعة حدثت أثناء وقوفهما أمام فيلته بمنطقة البنفسج.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية للتحقيق في الواقعة والتأكد منها وتبين أن المتهم المذكور عامل فى محل سمك ومقيم فى القاهرة، فالقت القبض عليه وحررت محضرا بالواقعة، حمل رقم 4574 لسنة 2020 وإحالته إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات في في اتهامه بالتحرش بالأطفال.

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