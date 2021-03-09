«التحرش بطفلة المعادي».. السجل الأسود للمتحرشين بالأطفال

واقعة التحرش بطفلة المعادي التي انتشرت علي صفحات السوشيال ميديا رصدت قيام شخص يرتدي بدلة باستدراج طفلة الي داخل عمارة بمنطقة المعادي ومحاولة التحرش بها حتي تم رصده من قبل إحدى الجيران ومواجهته بأفعاله مما دفعه للمغادرة.

وقائع التحرش بالأطفال

التحرش بطفل السلام

تحرش بالأطفال

وقائع التحرش بالأطفال عديدة خلال الفترة الماضية وحققت فيها النيابة العامة ونسردها في هذا التقرير.في سبتمبر الماضي، تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو تحرش بالأطفال بمنطقة القاهرة الجديدة، تم تصويره من قبل كاميرات المراقبة، عن قيام شخص باستدراج 3 أطفال أثناء لعبهم بالشارع واستدراجهم داخل سيارته في محاولة للتحرش بالأطفال.عقب تداول مقطع فيديو العلي مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت والدة الطفل ببلاغ للنيابة العامة تتهم فيه أحد الأشخاص بهتك عرض ابنها واستدراجه للتحرش به، مستعينة بالفيديو المتداول.فتحت النيابة تحقيقا في الواقعة وسألت الطفل، وشهد بما جاء بالفيديو، وامرت النيابة علي الفور بإلقاء القبض على المتهم والذي اعترف فى التحقيقات بارتكابه الواقعة وأنه على خلافات دائمة مع زوجته وأنه ارتكب تلك الجريمة مرتين سابقًا.

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استدراج طفل للتحرش به في الهرم

الواقعة الثانية في التحرش بالأطفال كانت في أغسطس الماضي أيضا، عندما ورد بلاغ لضباط مباحث شرطة الهرم، تتهم فيه موظف بمحاولة الاعتداء على طفلهم والتحرش به.عقب إجراء التحريات، من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن المتهم حاول استدراج الطفل لاغتصابه، وعندما شعر الطفل بتلك الجريمة حاول الهروب من المتهم ولكن سرعان مسقط من علي درجات السلم.