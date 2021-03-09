أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:02 ص
هدير مصطفيطباعة
يكثف رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بوزارة الداخلية جهودهم لضبط شاب ظهر في ڤيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استقطابه لطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها.
وكانت تداولت مواطنة في منطقة المعادي بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على الفيس، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
وأوضح المصدر أن، رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر يقومون بفحص الڤيديو وإجراء التحريات حول الواقعة لسؤال شهود العيان وتتبع خط سير المتهم لضبطه.
تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادى
وكانت تداولت مواطنة في منطقة المعادي بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على الفيس، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
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ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي فر هاربًا.
ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي فر هاربًا.