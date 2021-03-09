أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وأوضح المصدر أن، رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر يقومون بفحص الڤيديو وإجراء التحريات حول الواقعة لسؤال شهود العيان وتتبع خط سير المتهم لضبطه.

تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادى

وكانت تداولت مواطنة في منطقة المعادي بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على الفيس، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.