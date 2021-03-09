رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:02 ص
التحرش بطفلة المعادي
التحرش بطفلة المعادي
هدير مصطفي
طباعة
يكثف رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بوزارة الداخلية جهودهم لضبط شاب ظهر في ڤيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استقطابه لطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها.

وأوضح المصدر أن، رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر يقومون بفحص الڤيديو وإجراء التحريات حول الواقعة لسؤال شهود العيان وتتبع خط سير المتهم لضبطه.

تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادى  


وكانت تداولت مواطنة في منطقة المعادي بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على الفيس، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.

وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

يهمك أيضًا .. 

تفاصيل 3 أحكام جديدة ضد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور

ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي فر هاربًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع فى جامعة المنصورة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عبدالعزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة فى الدورى

ريال بيتيس يحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز على ألافيس 3-2 بالدورى الإسبانى

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

ويستهام يفوز على ليدز يونايتد 2-0 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

آن الصافى: الأمل كبير فى الأجيال الحديثة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور