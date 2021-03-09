3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بـ 10 آلاف و501 جنيه تعويضًا مؤقتًا في الجنحة رقم 2915 لسنة 2021 والمرفوعة من عبد الناصر زيدان ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.كما قضت المحكمة نفسها بذات الحكم في الجنحة رقم 1803 لسنة 2021، لصالح عبد الناصر زيدان ضد مرتضى منصور.وأصدرت ذات المحكمة حكمًا ثالث، بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه و٥٠١ جنيه تعويضًا مؤقتا لصالح هاني العتال، وذلك في الجنحة رقم ٢٩١٧لسنة ٢٠٢١.وكانت محكمة العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، قضت صباح اليوم، بتغريم مرتضى منصور، لصالح ممدوح عباس 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لصالح رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.وفي 2 مارس الماضي، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي طالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.وتُعد هذه الأحكام هي الأولى ضد مرتضى منصور، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، عقب خروجه من مجلس النواب.