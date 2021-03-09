«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

- التحرش بـ«طفلة المعادى»



- أحكام ضد مرتضى منصور



- مصرع ربة منزل بسبب تسرب الغاز في حلوان



- حريق بجوار سور نادي الجزيرة في الزمالك



- وجبة طعام فاسدة تنهي حياة طفلين في الصف



شهد الأسبوع الماضي عددًا من الجرائم البشعة التي تركت أثرًا سلبيًا في نفوس المواطنين، وترصد "الدستور" في هذا التقرير هذه الجرائم.شهدت منطقة المعادي واقعة تحرش بطفلة داخل مدخل عقار، ويكثف رجال مباحث القاهرة لضبط الشاب المتهم الذي ظهر في ڤيديو عقب تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استقطابه لطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها.وأوضح المصدر أن، رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر يقومون بفحص الڤيديو وإجراء التحريات حول الواقعة لسؤال شهود العيان وتتبع خط سير المتهم لضبطه.وكانت تداولت مواطنة في منطقة المعادي بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على الفيس، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي فر هاربًا.قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بـ 10 آلاف و501 جنيه تعويضًا مؤقتًا في الجنحة رقم 2915 لسنة 2021 والمرفوعة من عبد الناصر زيدان ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف، كما قضت المحكمة نفسها بذات الحكم في الجنحة رقم 1803 لسنة 2021، لصالح عبد الناصر زيدان ضد مرتضى منصور، وأصدرت ذات المحكمة حكمًا ثالث، بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه و501 جنيه تعويضًا مؤقتا لصالح هاني العتال، وذلك في الجنحة رقم ٢٩١٧لسنة ٢٠٢١.وكانت محكمة العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، قضت صباح اليوم، بتغريم مرتضى منصور، لصالح ممدوح عباس 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لصالح رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.فيما لقيت ربة منزل مصرعها اثناء استحمامها اثر استنشاقها كمية من الغاز، وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام بوصول، "إ. ع"26 سنة، ربة منزل ومقيمه بعزبة تابعة لمنطقة حلون، جثة هامدة ولا توجد بها ثمة إصابات.وبالانتقال والفحص تم التقابل مع زوجها "أ.ا"28 سنة، عامل رخام ومقيم بذات العنوان، والذي أفاد بأنه ترك زوجته بمفردها وعند عودته قام بالطرق على باب الشقة سكنهم، إلا انها لم تستجب فقام بالقفز من شباك على سلم العقار والدخول إلا انه فوجئ بتواجدها داخل البانيو في الحمام عاريةـ والبانيو ممتلئ وتبين له وجود رائحة غاز فقام بالتوجه بها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد، ويرجح أن سبب الوفاة اختناقها بسبب تسريب من السخان أثناء الاستحمام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3578 إداري حلوان.اندلع حريق في أحد المباني بجوار نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في إحدى المباني بمنطقة الزمالك، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران وجارٍ السيطرة عليها وإخمادها.وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتشير التحريات الأولية إلى أن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.كما لقى طفلان شقيقان مصرعهما، نتيجة تعرضهما للتسمم عقب تناول وجبة طعام في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.وتلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد بوفاة طفلين داخل مسكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلين عقب تناولهما وجبة طعام جاهزة تعرضا للتسمم وفارقا الحياة، وخلال محاولة والدتهما إيقاظهما من النوم اكتشفت وفاتهما.واستمع رجال المباحث لأقوال والدة الطفلين، وأشارت إلى أن سبب وفاتهما هو تناول وجبة طعام فاسدة، ولم تشتبه في وفاتهما جنائيًا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.