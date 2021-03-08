محاورة الهاربين من قضبان بيكنجهام.. «أوبرا وينفري» صانعة اللقاءات الفارقة

دونالد ترامب 1988



ملك البوب مايكل جاكسون 1993



دوقة يورك 1996



ويتني هوستين 2009



عائلة أوباما 2008



باراك اوباما 2020



الملكة رانيا 2015



تملك ساحرة الحوارات التليفزيونية «أوبرا وينفري»، سجلا مشرفا من اللقاءات التليفزيونية منذ بداية البث لحلقات برنامجها في سبتمبر 1986، مما يجعل لقائها مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل ليس الأول في تأثيره على العالم.أجريت أوبرا لقاء مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عام 1988، قبل سنوات طويلة من توليه منصبه الرئاسى، وهو لقاء يكشف أن كثيرا من مواقف ترامب خلال ولايته الرئاسية كان لها جذور قوية وراسخة.حيث انتقد ترامب السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة تحمل حلفاء أمريكا نصيبهم من تكاليف التحالف مع الولايات المتحدة. ونفى ترامب خلال هذا اللقاء إمكانية خوضه السباق الرئاسي، وإن أكد أنه واثق من فوزه إذا ما خاض هذا السباق فعليا.كان اللقاء مع نجم البوب الأشهر مايكل جاكسون، والذى اعتبر أحد أكثر اللقاءات التليفزيونية مشاهدة فى تاريخ التليفزيون الأمريكى، إذ تابعه 90 مليون مشاهد.فبعد رفض التزم به طوال 14 عاما للقاءات التليفزيونية، قبل جاكسون إجراء لقاء مع أوبرا وفتح أبواب قصره الأسطورى أمام كاميرات برنامجها.ووجهت أوبرا الأسئلة التى تتردد على ألسنة الجميع وقتها بشأن خضوعه إلى علميات تجميل، بغرض التخلى عن ملامحه العرقية كأمريكى من أصول إفريقية. وكذلك طبيعة المرض الجلدى الذى أكد جاكسون أنه وراء تبديل لونه تبديلا كاملا. والأهم كانت هناك أسئلة حول دوره كأب. ومن أبرز تصريحات جاكسون يومها كانت جملته الملخصة للضغوط التى يتعرض لها: "عندما يحيك الآخرون قصصا عنى والتى لا أريد أن أكونها، فإن ذلك يجرحنى".ولم يكن لقاء أوبرا مع هاري وميجان، الأول لأفراد العائلة المالكة البريطانية، حيث اجريت لقاء مع دوقة يورك سارة فيرجسون، طليقة الأمير أندرو.أكدت سارة خلاله، أن الحياة داخل قصر باكنجهام أبعد ما تكون عن تصورات القصص الخيالية التى يعتقدها الجميع حول الحياة داخل القصور الملكية. وتناولت صداقتها مع الأميرة ديانا، والتى وصفتها بأنها كانت "الأميرة المثالية" لجمعها بين الجمال والذكاء ولعبت دورها باقتدار.وأكدت أنها والأميرة ديانا كانتا تسعيان لنيل المزيد من الحياة، ومن أشهر ما صرحت به سارة يومها: "تتسم الصحافة البريطانية بالقسوة، والتنمر".كما اجريت لقاء مع النجمة الراحلة ويتنى هيوستن. كان هذا اللقاء الأول الذى تجريه هيوستن مع الإعلام خلال سبعة أعوام ومن أواخر اللقاءات التى أجرتها قبل وفاتها فى 11 فبراير 2012.كشفت هيوستن تعرضها للتعنيف والإساءة على يدى بوبى براون "زوجها من 1997 وحتى 2007". وحكت بصراحة بالغة تفاصيل نضالها للتخلص من الإدمان وانتكاساتها المتتالية.أما لقاء أوبرا مع أفراد عائلة الرئيس الأسبق باراك أوباما، فكانت تأكيدا على الصداقة الحميمة بين الأسرة وأوبرا التى أعلنت دعمها الواضح لترشيح أوباما لخوض الانتخابات الرئاسية فى 2008.أجرت الإعلامية الأمريكية الشهير مقابلة مع أوباما، العام الماضي، وكان الجديد أن هذه المقابلة التى يظهرا فيها وكأنهما فى نفس الغرفة قد أجريت بينما أوبرا فى منزلها فى سانت باربرا بولاية كاليفورنيا، وأوباما فى واشنطن دى سى.لكنهما لم يكون فى الغرفة نفسها، ولا فى نفس المكان. فقد أجريا هذه المقابلة الشخصية من ساحلين مختلفين، فكان أوباما فى استوديو بواشنطن بالساحل الشرقى، بينما أوبرا فى منزلها بالساحل الغربى فى كاليفورنيا. وبسبب إجراءات التباعد الاجتماعى، تم الترتيب لإجراء المقابلة عن بعد، لكن بفض الابتكارات الحديثة ربما لم يلاحظ أحد الأمر.أجريت حوارها مع الملكة رانيا زوجة عاهل الأردن، ودار الحوار خلال الحلقة بين أوبرا وينفري والملكة رانيا، حول عدة محاور منها التحديات التي واجهتها وتواجهها الملكة بين مسؤولياتها كأم وأعبائها كملكة في آن معًا.