6 براءات اختراع.. تكريم أطباء مصريين بروسيا للمرة الثالثة بعام ونصف

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بشأن تكريم أعضاء البعثة التعليمية في روسيا الاتحادية من الحاصلين على براءات اختراع، والذين نشروا أبحاث في مجلات علمية مرموقة ذات معامل تأثير مرتفع خلال عام 2020.

أشار التقرير إلى قيام الدكتور محمد نصر الجبالي المستشار الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بموسكو بعرض إنجازات أعضاء البعثة، ودورهم في تمثيل الجامعات المصرية على الوجه الأكمل.

ولفت التقرير إلى قيام السفير إيهاب طلعت نصر سفير جمهورية مصر العربية في موسكو بتكريم أعضاء مبادرة "أطباء مصريون ضد كورونا"، والتي قامت بها السفارة المصرية عبر إنشاء صفحة على الفيسبوك للتوعية بخطر كورونا، وطرق الوقاية، موضحًا أنهم من الدارسين المتميزين في مرحلة الدكتوراه بالجامعات الروسية والمبتعثين.

وأكد التقرير أن عدد المبعوثين المكرمين 42 مبعوثًا، في حين بلغ عدد الأبحاث المنشورة بمجلات ذات معامل تأثير مرتفع 100 بحث خلال عام 2020، وتم تحديد مستوى الأبحاث المنشورة بمعامل تأثير q1 أو q2.

وأضاف التقرير أنه تم إنجاز 6 براءات اختراع خلال عام 2020، ويعد هذا التكريم الثالث الذي يقوم به المكتب الثقافي خلال عام ونصف.

وأشار التقرير إلى تكريم المبتعثين المصريين من جامعة سان بطرسبورج للتعدين الذين مثلوا مصر في مسابقة عالمية للجامعات metal cup 2020، وفازوا بالمركز الرابع، وتم تكريمهم من قبل الجامعة هذا الأسبوع.

