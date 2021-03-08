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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مد أجل تقديم الإقرار الضريبي.. ووزير المالية يكشف السبب

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها الإقرار الضريبي(التسوية السنوية) حتى نهاية مارس ٢٠٢١، والتي كان من المقرر تقديمها خلال يناير ٢٠٢١؛ وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير 2021، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة كورونا، وحرصًا من الوزارة على تقديم كامل الدعم للممولين.

وأكد وزير المالية، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه المهلة أخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخرى، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وقال إن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما في حكمها حتى نهاية مارس 2021، يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021، ومساندة من الدولة لهم فى ظل إنتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، ودعمًا لأواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

وشدد على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين، من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.

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