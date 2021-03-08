القبض على 3 من عناصر داعش بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 3 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في شمال الموصل.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، اليوم الاثنين- أن قوة أمنية مشتركة ألقت القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في مناطق وأحياء الزهراء والتحرير والأربجية شمال مدينة الموصل.وأوضحت الوزارة أن اثنين من الإرهابيين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى «ديوان الجند والمعسكرات العامة»، بينما كان يعمل الثالث فيما يسمى «الحسبة» خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.