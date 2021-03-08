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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تفتح تحقيقا بشأن عمليات القتل في مداهمات «الأحد الدامي»

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:31 ص
جريدة الدستور
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أعلنت صحيفة "فلبين ستار" المحلية اليوم الإثنين أن فريق عمل تشرف عليه وزارة العدل ستبدأ التحقيق فى مقتل خمسة نشطاء على الأقل فى سلسلة من المداهمات العنيفة للشرطة فى منطقة كالابارزون أمس الاحد.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في وقت مبكر من صباح أمس الأحد لخدمة أوامر التفتيش على النشطاء في باتانجاس، وكافيت وريزال ولاجونا. مشيرة إلى أنه من بين القتلى، حددت الجماعات الحقوقية حتى الآن خمسة أشخاص، على الرغم من أن التقارير الواردة منذ الأحد ذكرت أن تسعة أشخاص قتلوا.

وأفادت الصحيفة إن الشرطة الفلبينية ذكرت من جانبها إن الفرق قتلت النشطاء الذين أطلقوا النار عليهم أولًا، وهي رواية شائعة في عمليات الشرطة.
يشار إلى أن الرئيس الفلبينى، رودريجو دوتيرتى، كان قد وافق على برنامج عفو عن المتمردين والشيوعيين الذين يوافقون على تسليم أسلحتهم مقابل السماح لهم بالاندماج في الحياة الطبيعية.

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