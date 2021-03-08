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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات غينيا الإستوائية لـ600 مصاب و20 قتيلًا

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:26 ص
ضحايا انفجارات غينيا
ضحايا انفجارات غينيا الإستوائية
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أعلنت السلطات في غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي وقعت في ثكنات عسكرية منذ ساعات إلى أكثر من 600 مصاب و20 قتيلا على الأقل.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الرئيس تيودورو أوبيانج نجيما قوله إن الانفجارات التي وقعت في الساعة الرابعة مساء أمس (الأحد) بالتوقيت المحلي للبلاد كانت بسبب الإهمال في التعامل مع الديناميت داخل الثكنات العسكرية الكائنة في حي "موندونج نكوانتوما" في مدينة "باتا".

وأضاف الرئيس أن الانفجارات القوية تسببت في إحداث أضرار بالغة في جميع المنازل والمباني تقريبا في مدينة "باتا".

وكانت وزارة الدفاع قد أصدرت بيانا في وقت متأخر من أمس (الأحد) قالت فيه إن حريقا اندلع في مستودع أسلحة في الثكنات العسكرية وتسبب في انفجار ذخيرة من العيار الثقيل..

وأضافت أنه سيتم التحقيق في أسباب وقوع هذه الانفجارات.

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