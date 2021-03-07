قصة اتهام موظف بمحاولة اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات بقنا

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اتهمته فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحاولة اغتصابها بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.القصة بدأت بإخطار اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بلاغًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بتحرير فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في العقد الثاني من العمر، محضرًا تتهم فيه موظفًا بمحاولة اغتصابها.البلاغ الذي حررته الفتاة، أكدت خلاله قيام المتهم باصطحابها لمنزله المجاور لمنزل جدتها ومحاولة اغتصابها وهتك عرضها، وعلى الفور بدأت الأجهزة الامنية بمركز شرطة نجع حمادي، بقيادة رئيس وحدة المباحث المقدم إسلام فوزي، التحريات حول الواقعة وضبطت المتهم، ليتم تقديمه للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.